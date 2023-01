Um dia após assassinato de gatos, mulher é presa por matar cachorro

Um dia após um homem ter sido preso por matar três gatos, uma mulher também foi presa por ter matado um cachorro enforcado, em São José do Rio Preto, no interior de SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado às 10h30 da última segunda-feira (16), as equipes da Secretaria do Bem-Estar Animal e da Polícia Ambiental se deslocaram até uma casa no bairro Liberdade II, após uma denúncia anônima.

No quintal da residência, o animal foi encontrado sem vida, enforcado com uma corda. Outros dois cães em estado de maus-tratos e desnutrição foram resgatados.

A dona dos animais, de 26 anos, foi presa. Ela está na carceragem da Deic e passará por audiência de custódia.

A reportagem solicitou para a Secretaria do Bem-Estar Animal uma nota da pasta em relação às ocorrências de violência envolvendo animais na cidade e aguarda um retorno.

SBT Interior