Polícia prende grupo que manteve vítima sequestrada durante o roubo

Criminosos fizeram dona de caminhonete refém e a abandonaram num canavial

No dia 1º de agosto deste ano, uma mulher saia de um supermercado localizado no centro de Rio Preto quando foi abordada por indivíduos que anunciaram o assalto com o objetivo de subtrair a camionete. Eles mandaram a vítima entrar no veículo dela e sentar no banco traseiro. Em seguida a vítima foi abandonada em um canavial já na cidade de Bady Bassitt, onde pediu socorro. Os bandidos levaram o veículo, tomando rumo ignorado.

Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Rio Preto investigaram o crime, que teve participação de cinco criminosos, oriundos dos estados de Minas Gerais e Goiás. Eles vieram a Rio Preto em um Fiat Punto, exclusivamente para escolher um tipo de camionete com alto valor de mercado, conforme divulgado nesta quinta-feira (9), pelo delegado Paulo José Buchala Júnior.

As investigações apuraram que, circulando pelas ruas da cidade, ao verificar uma mulher saindo de uma camionete, os criminosos esperaram ela voltar do supermercado para rendê-la. Ela foi colocada no bando de trás pela quadrilha. Um veículo acompanhou a ação, dando cobertura e apoio logístico.

Um veículo Fiat Punto seguiu escoltando a camionete roubada até a mulher ser deixada em Bady Bassitt. Em seguida os autores fugiram em direção ao Paraguai, onde a polícia acredita que foi encaminhado o veículo roubado.

A DIG foi a campo e iniciou a colheita de imagens e identificou as placas do Fiat Punto circulando nesta cidade. Quatro dias depois pediu apoio para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordar o carro, pois havia suspeitas deles já terem voltado do Paraguai. Os agentes rodoviários abordaram o veículo com os cinco ocupantes na cidade de Uberlândia (MG).

Com várias provas, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária dos cinco envolvidos e identificados. Na última terça-feira (, os policiais foram a campo e iniciaram as diligências a fim de prender os averiguados.