TOR prende dupla com 145 tabletes de maconha em carro

Dois homens de 24 e 26 anos foram presos por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (4), na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis (SP). A dupla foi flagrada pelo TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) com 145 tabletes de maconha.

De acordo com a polícia, por volta das 22h os policiais militares rodoviários se depararam com um VW Voyage com placas de Belo Horizonte (MG) e deram sinal de parada. O condutor não obedeceu e acelerou o veículo pela rodovia. O TOR passou a acompanhar o carro e conseguiu deter os suspeitos cerca de quatro quilômetros à frente.

Durante a tentativa de fuga, os suspeitos jogaram uma mala pela janela do veículo. Após a abordagem, os policiais encontraram, no porta-malas do carro, três fardos com tijolos de maconha. Além disso, a mala jogada foi recuperada e também apreendida com entorpecentes.

A dupla disse que pegou a droga em Coronel Sapucaia (MS) e entregaria a carga em Uberaba (MG). Cada um dos envolvidos receberia R$ 5 mil pelo transporte.

Com o condutor do veículo também foi apreendido um Iphone 11 e com o passageiro um Iphone 6S com a tela trincada e uma mancha preta no visor. Os dois foram encaminhados ao plantão policial junto com a droga e após serem ouvidos ficaram à disposição da Justiça. O veículo foi apreendido e pátio de um guincho.