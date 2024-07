Suspeito é preso com drogas e celular furtado

Um homem foi preso por policiais militares do 9° Batalhão de Ações Especiais de Polícia no bairro Jardim Paraíso, em Rio Preto na noite da última segunda-feira (8).

Agentes efetuaram a prisão durante ação em que o envolvido (que não teve dados divulgados) foi flagrado comercializando entorpecentes no local.

A equipe do 9° Baep, com o apoio da Unidade K9, localizou drogas e uma quantia em dinheiro na posse do suspeito.

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, foi constatado que ele carregava um celular furtado. Com isso, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão o manteve preso. (Com informações da Polícia Militar) Gazeta de Rio Preto