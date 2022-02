Carro colide e derruba poste em vicinal de Cosmorama

Acidente registrado na tarde de hoje (03), na Vicinal Ângelo Gabaldi que liga os municípios de Cosmorama e Américo de Campos, segundo as primeiras informações o motorista perdeu o controle da direção do veículo e colidiu com um poste que fica as margens da vicinal, com a força do impacto o poste caiu sobre uma das faixas da rodovia.

O trânsito segue normalmente no local do acidente.

O veículo ficou bastante destruído, felizmente o motorista não se feriu.

Cosmorama Em Dia