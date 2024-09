Últimos Dias: Inscrições para Residência Médica terminam em 5 de setembro

As inscrições para o Processo Seletivo de Residência Médica 2024/2025, promovido pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Unifev e o ENARE/FGV, encerram-se no próximo dia 5 de setembro. Esta é a última oportunidade para médicos que buscam uma formação de excelência em seis diferentes programas de Residência Médica.

Com um total de 24 vagas distribuídas em seis áreas de especialização, os programas de Residência Médica oferecidos são:

Clínica Médica – 6 vagas

– 6 vagas Cirurgia Geral – 4 vagas

– 4 vagas Ginecologia e Obstetrícia – 3 vagas

– 3 vagas Pediatria – 4 vagas

– 4 vagas Radiologia – 4 vagas

– 4 vagas Medicina da Família e Comunidade – 3 vagas

O programa é destinado a médicos que concluíram sua graduação em instituições brasileiras reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) ou para aqueles que obtiveram diploma no exterior, devidamente revalidado por universidades autorizadas no Brasil.

A Residência Médica é amplamente reconhecida como a melhor forma de um médico recém-formado consolidar sua formação. Ela oferece um aprendizado intensivo que combina atividades teóricas com práticas supervisionadas, além de discussões de casos clínicos e participação em estágios nas diversas áreas do hospital. Sob a orientação de preceptores especializados, os residentes desenvolvem habilidades técnicas e científicas, essenciais para o exercício da medicina de alta qualidade.

A parceria entre a Santa Casa de Votuporanga e a Unifev é um dos grandes diferenciais deste programa. Juntas, as instituições promovem uma formação que integra teoria e prática em um ambiente de ensino dinâmico e inovador. Esta colaboração fortalece o compromisso com a educação médica e a qualidade do atendimento à saúde, preparando especialistas altamente capacitados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

Com o encerramento das inscrições se aproximando, os interessados devem acessar o site oficial do processo seletivo para garantir sua participação. Não deixe para a última hora e aproveite esta oportunidade única de avançar na sua carreira médica.

Inscrições: até 5 de setembro de 2024

Site: https://enare-inscricao.conhecimento.fgv.br