AME Votuporanga finaliza 4ª edição AME Fit

Alimentação saudável, atividade física, bem-estar e emagrecimento são metas presentes na vida de milhares de trabalhadores brasileiros, e no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga, ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), não é diferente. Pensando nisso, a unidade reativou um abrangente programa de saúde e bem-estar para os colaboradores e o corpo clínico que estão com suas medidas e peso acima do limite determinado como padrão saudável. O programa, renomeado para AME FIT, chegou à sua 4ª edição. Com duração de 4 meses, o programa envolveu exames e consultas com nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos, garantindo um apoio completo aos participantes. A nutricionista Marcia Cristina Novaes C. Arsolfi, responsável pelo AME FIT, explicou que a ideia veio na hora certa. “Observamos que muitos colaboradores estavam com o IMC acima de 30, considerado obesidade, além de problemas como pressão alta e diabetes. Sabíamos que havia muitos querendo mudar de vida, então pensamos: por que não fazermos isso juntos?”, disse. Para incentivar os colaboradores, foram instituídas premiações para os três participantes que eliminassem mais peso e circunferência da cintura. “Eles ficaram bem empolgados e gostaram bastante! Melhorou muito a qualidade de vida e os hábitos alimentares. Se compararmos a primeira consulta com a última, a diferença é perceptível”, continuou Marcia. Na última quinta-feira, foi realizada a cerimônia de premiação, onde foram revelados os resultados. Em 3° lugar ficou a auxiliar de recepção Julia Leal Custodio, que eliminou mais de 5 kg e recebeu um voucher para a loja de roupas fitness BELLA FIT. O 2° lugar foi para o técnico de segurança do trabalho Ronaldo Vieira, que eliminou mais de 11 kg e levou para casa uma cesta de frutas. E o 1° lugar foi conquistado pela também auxiliar de recepção Adriana Domiciano, que eliminou impressionantes 14 kg e foi contemplada com um ensaio fotográfico com o fotógrafo Hugo Fortunado. “Eu não estava feliz comigo mesma, minha saúde também não estava boa. Então veio tudo de encontro: minha idade, a insatisfação com o corpo e o início do AME FIT. Foi o que eu precisava para tomar coragem”, contou Adriana, que também eliminou 17 cm de circunferência da cintura. “Quando me falaram do programa, adorei a ideia, mas não sabia se era para mim. Me inscrevi no último dia, mas sempre tive o incentivo dos colegas, da liderança, de todo mundo! O AME FIT mudou minha vida, nunca mais vou voltar aos velhos hábitos”, finalizou. A ideia do programa se espalhou para outras unidades do Complexo, com uma edição já em andamento no Hospital Santa Casa. Iniciativas como essa, de cuidado e apoio aos colaboradores, transformam a Santa Casa de Votuporanga em uma instituição que zela pelos seus profissionais.