ÚLTIMAS MESAS!!! VEM AÍ, O BAILE DO NÊGO VÉIO, com ALEXANDRE PIRES no ASSARY

Dia 25 de Janeiro, à partir das 21:00h o Centro de Eventos Assary recebe os maiores hits dos anos 90 em um show com 03:00h de duração.

E você não pode ficar de fora dessa, venha curtir esse mega show, cantar todos os sucessos que marcaram época nesse show que promete não deixar ninguém parado.

Mas corra, pois são as últimas mesas disponíveis. Garanta hoje mesmo a sua de 06 ou 08 lugares com direito a uma tábua de frios, e caso opte pelas mesas vips, ganhe automaticamente um combo de Whisky com Energético ou Combo de Cerveja, Refri e Água.