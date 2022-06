De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje, os dados são 27 a 31 de maio. Neste período, 52 pacientes testaram positivo para COVID-19. No momento, 67 pessoas estão com o vírus ativo na cidade, porém, felizmente, a melhor notícia é de que nenhum morador está internado por causa da doença.Mediante este aumento de casos de síndromes gripais comuns nesta época do ano e o expressivo aumento no número casos de COVID, o município adotou novas estratégias para evitar o contágio da doença. Pacientes com síndrome gripal serão recebidos pela porta Central da UBS Tereza Gallo e as outras patologias serão atendidas pela porta lateral onde são realizados os exames de raio-x.

O município anunciou a contratação de um médico para atendimento exclusivo de pacientes com síndrome respiratória. Outra medida anunciada será a realização de teste rápido em crianças, gestantes, e pacientes com comorbidades, nas Unidades Básicas de Saúde. A cidade decretou nesta terça (31), o retorno da obrigatoriedade do uso de máscara nas escolas.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o município não possui casos graves da doença e, felizmente, nenhuma morte pelo vírus é registrada na cidade desde o dia 21 março. Desde o começo da pandemia foram registrados 2.313 casos da doença e 37 óbitos.

A Prefeitura informou que durante o Juninão, que acontecerá no dia 10 e 11 de junho, será recomendado o uso de máscaras pelos participantes.