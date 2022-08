Quarta dose da vacina contra a Covid-19 será ampliada para quem tem 18 anos ou mais a partir de segunda-feira em Votuporanga

Doses estarão disponíveis em todas as unidades de saúde de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Quem tem 18 anos ou mais e tomou a terceira dose da vacina contra a Covid-19 há, pelo menos, quatro meses, poderá receber a quarta dose do imunizante a partir de segunda-feira (15/8) em Votuporanga.

As doses estarão disponíveis em todas as unidades de saúde de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Em Votuporanga, mais de 16 mil pessoas com idade entre 18 e 39 anos estão aptos a tomar a segunda dose de reforço da vacina.

Segundo dados do boletim diário, até o momento, 98% da população (88.646) está imunizada com a primeira dose, 95,7% (86.621) com a segunda dose e outras 78.344 pessoas já tomaram as doses de reforço.