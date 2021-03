Jovem de 21 anos morre devido a complicações da Covid em Jales

Morreu em Jales, na tarde deste sábado, 20 de março, a jovem Renata Satim aos 21 anos. Renata estava internada na UTI Geral da Santa Casa de Jales para tratamento das complicações da Covid-19. A informação foi confirmada pelo FocoNews.

Familiares e amigos se empenharam em correntes de orações e de mensagens positivas durante os últimos dias através das redes sociais. Com a triste notícia do falecimento da jovem, as publicações se tornaram homenagens acompanhadas de mensagens de conforto e pesar à família neste momento de luto.

“Nunca vou esquecer de sua alegria, do seu riso ,de todas as vezes que você me abraçava e dizia que eu era sua amiga e o quantos achava linda. E sempre que estava comigo levantava minha auto estima e tirava os risos mais bobos de mim. A partir de agora você estará em um plano melhor que o nosso. Cuida da gente daí do céu tá! Eu te amo e nunca me cansei de te dizer isso!”, publicou uma amiga.