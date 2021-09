Idosos acima de 80 anos recebem reforço da vacina em Valentim

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Valentim Gentil inicia nesta terça-feira (21/09) a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos a partir de 80 anos. Esta faixa etária deve procurar o Centro de Vacinação que funciona em anexo à Unidade de Saúde do Ypê, das 10h às 18h, com o cartão de vacina e documentos pessoais.

Além de idosos acima de 80 anos, inclui-se no plano de aplicação pessoas com alto grau de imunossupressão, que são as que possuem: imunodeficiência primária grave, pacientes em quimioterapia ou tratamento de hemodiálise, transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras, HIV com CD4 < 200cel/mm³, uso de drogas modificadoras da resposta imune e pacientes com doenças imunoimediatas crônicas. Para este público é necessário a apresentação de atestado médico.

O reforço do imunizante é importante para proteção maior contra a Covid-19, e também contra a nova variante delta.

Vale ressaltar que é essencial que haja um intervalo de 6 meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única) para idosos, e 28 dias após para pessoas com alto grau de imunossupressão. Não é necessário agendamento.