A Câmara agora irá votar o veto do Executivo ao projeto apresentado por Bruno Moura

O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), vetou projeto do vereador Bruno Moura (PSDB) contra a exigência do passaporte da vacina em locais públicos. Edinho afirma no veto, protocolado na Câmara nesta segunda-feira, 13, que, além de a proposta ter vício de iniciativa visto que caberia exclusivamente ao Executivo legislar sobre assunto dessa natureza, o projeto representa “risco à saúde pública”.

A proposta do vereador tucano, aprovada no final do mês passado, prevê que “nenhuma pessoa será impedida de ingressar, permanecer e frequentar qualquer local de responsabilidade do município, seja por administração ou prestação de serviços, em razão do livre exercício da objeção de consciência, recusa e resistência em ser inoculado com substância em seu próprio organismo”.

O projeto ainda estabelece que “fica garantido à pessoa que se recusar a inocular imunizante contra Covid-19 o direito integral de ir, vir e permanecer em espaços públicos de administração direta ou indireta do Município sem relativização do direito em relação à pessoa vacinada”.