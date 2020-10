Covid-19: Brasil tem 144 mil mortes e 4,84 milhões de casos acumulados

Total de recuperados chega a 4,18 milhões.

O boletim diário do Ministério da Saúde, divulgado nesta quinta-feira (1), revela que o Brasil registrou 4.847.092 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia.

Desse total, 3% dos casos resultaram em morte (144.680); 10,1% dos pacientes estão em tratamento (489.640); e 86,9% dos brasileiros que contraíram covid-19 estão recuperados (4.180.376).

Nas últimas 24 horas, foram registrados 728 óbitos e 36.157 novos casos confirmados.

As autoridades de saúde ainda investigam se outras 2.440 mortes foram provocadas por coronavírus.

SP se aproxima da marca de 1 milhão de casos do novo coronavírus

A poucos dias de completar sete meses da pandemia de coronavírus, o estado de São Paulo está perto de somar 1 milhão de casos confirmados do novo coronavírus. Até (1), o estado contabiliza 991.725 casos confirmados, sendo 6.097 deles computados nas últimas 24 horas. O total de mortes já soma 35.804, sendo que 182 delas foram contabilizadas de para .

Do total de casos diagnosticados, 856.453 pessoas estão recuperadas da doença, sendo 108.508 delas após internação.

Há 9.086 pessoas internadas em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, sendo que 3.919 delas estão em estado grave. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) está em 44% no estado e em 42,7% na Grande São Paulo. O número de novas internações no estado está caindo há dez semanas consecutivas e a taxa de ocupação já é a mais baixa desde o início da pandemia.

Onde há mais casos de covid-19 no Brasil

*Casos acumulados desde o início da pandemia

São Paulo = 991.725

Bahia = 312.050

Minas Gerais = 298.607

Rio de Janeiro = 266.235

Ceará = 241.684

Onde há mais mortes por covid-19 no Brasil

São Paulo = 35.804

Rio de Janeiro = 18.567

Ceará = 9.023

Pernambuco = 8.279

Minas Gerais = 7.436

