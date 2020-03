Os telespectadores da TV Unifev terão uma novidade na programação do fim de semana. Neste sábado (dia 14), a emissora estreará seu mais novo programa de entrevistas: o Coletiva, a partir do meio-dia, no canal digital 53.

A atração trará personalidades e lideranças de Votuporanga e região para entrevistas sobre assuntos que estão em evidência, como Política, Economia, Educação, Direito e muito mais.

Para começar com o pé direito, a aposta da produção, nesta primeira transmissão, é uma entrevista exclusiva com o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, que contará um pouco sobre sua trajetória à frente da mantenedora e os desafios das Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. Entre os assuntos em pauta, o Presidente falará sobre o crescimento de 24,56% no número de ingressantes da UNIFEV, conquista que tem sido bastante comemorada por toda a comunidade acadêmica.

Conduzindo a entrevista, estará a gestora da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), Fabíola Fiorentino, acompanhada do supervisor de jornalismo Wender Rodrigues. Para completar o time, os jornalistas convidados serão João Carlos Ferreira, do grupo A Cidade de Comunicação, e Antonio Carlos de Camargo, da Rádio Clube FM.

Segundo a gestora da FREV, o conteúdo atende uma necessidade crescente da população, que procura, cada vez mais, compreender o atual cenário do País. “Nossos telespectadores gostam de ficar por dentro de tudo e buscam, cada vez mais, uma profundidade maior do assunto em questão e não apenas o conhecimento superficial. Esse programa vai levar ainda mais informações para a população sobre nossa cidade e região, com a seriedade de uma TV educativa”, explicou Fabíola.

O programará contará com reprises no sábado, às 18h30, e no domingo, às 13h e às 18h30.

Para quem ainda não acompanha a TV Unifev, algumas melhorias foram feitas e, por isso, é necessário sintonizar, novamente, o canal digital 53 nos aparelhos de TV. O procedimento é bem simples: basta acessar a tecla Menu do controle remoto, clicar na Busca de Canais e, então, realizar a Programação Automática de Canais.