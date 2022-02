Alunos de escolas estaduais só serão afastados com 2 sintomas

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Alunos, professores e funcionários só devem deixar de frequentar as escolas em São Paulo se apresentarem 2 sintomas da covid-19, orientou nesta 4ª feira (2.fev.2022) o secretário de Educação, Rossieli Soares.

Segundo ele, pessoas sintomáticas são as que possuem pelo menos 2 sintomas. “Não pode ser ‘estou com dor de cabeça, então sou sintomática para Covid’. Tem que ter 2 sintomas daqueles que são da covid para não ir à escola”, comentou. As informações são da Folha de S.Paulo.

A declaração do secretário vai contra as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), que salienta que alguns casos de covid-19 podem apresentar-se com sinais e sintomas ligeiros, mas mesmo assim podem infectar outras pessoas.

“A prática comum de esperar para ter sintomas moderados a graves antes de tomar medidas preventivas é susceptível de prejudicar a saúde de outras pessoas”, diz o órgão de saúde. Leia aqui as recomendações da OMS sobre assintomáticos, pré-sintomáticos e sinais e sintomas ligeiros da covid-19.

VOLTA ÀS AULAS

O Estado de São Paulo retornou nesta 4ª feira (2.fev) as aulas em mais de 5,4 mil escolas da rede estadual. O comprovante de vacinação completa contra covid-19 vai ser exigido.

De acordo com Secretaria Municipal da Educação, alunos não vacinados poderão assistir aulas, mas serão incentivados a receber imunização.

“Garantir as condições para que este ano letivo de 2022 seja o mais exitoso possível, com foco total na recuperação da aprendizagem dos nossos estudantes, é a nossa prioridade. Não vamos deixar ninguém para trás”, disse o secretário sobre a volta às aulas.