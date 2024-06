Unifev avança na modernização e acessibilidade da informação

Iniciativa é do Núcleo de Acervo e Documentação (Nadoc); ação atende às novas diretrizes do Ministério da Educação (MEC)

A Unifev anunciou um importante passo em direção à modernização e acessibilidade da informação. Por meio de seu Núcleo de Acervo e Documentação (Nadoc), a Instituição iniciou um processo abrangente de atualização e digitalização de todo o seu acervo.



Desde a criação do Nadoc, processos anteriormente manuais foram integrados a um Gerenciador de Documentos Eletrônicos (Gedex). O software foi desenvolvido em parceria com o setor de Sistemas de Tecnologia da Informação (STI).

Segundo o coordenador do STI, Fernando Datorre, a inteligência aplicada aumentará progressivamente a produtividade de toda a Instituição. “Começamos com as demandas acadêmicas, como atas geradas pelos cursos, já com assinaturas digitais e solicitações de comunicação interna. Em breve, além das correções e melhorias, novas funcionalidades serão implementadas e fornecerão facilidades para a gestão técnico-administrativa também”, explicou.

Agora, o Núcleo se dedica à campanha “Hora de atualizar”, focada na atualização dos documentos docentes, que antes exigiam entrega presencial de cópias de produções, titulações e documentos pessoais. Com a inclusão desse processo no Gedex, os professores podem atualizar suas informações, fazendo upload de arquivos a partir de um link recebido pelo WhatsApp, promovendo maior eficiência e transparência na administração do acervo.

A coordenadora do Nadoc, Larissa Greco, explicou que a digitalização do acervo é essencial para acompanhar a tecnologia e facilitar o trabalho e o acesso às informações, além de atender às novas diretrizes do Ministério da Educação (MEC). “Estamos integrando novos processos ao Gedex com a meta de que, em médio prazo, toda a documentação gerada pela Instituição seja digital. Isso trará benefícios para toda a comunidade acadêmica e, principalmente, para o meio ambiente”, esclareceu.

A digitalização oferece mais eficiência em acessos rápidos a materiais acadêmicos, administrativos e históricos, que beneficiam a comunidade interna da faculdade e ampliam as possibilidades de pesquisa e colaboração com outras instituições e empresas. O projeto será realizado em etapas, garantindo que cada documento seja cuidadosamente catalogado e preservado, refletindo o compromisso da Unifev com a excelência acadêmica e a inovação. Para mais informações, entre em contato com o Nadoc pelo telefone (17) 3405-9990 ramal 847.