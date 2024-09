Entrega foi para a Santa Casa de Votuporanga; alunos também arrecadaram 1312 peças de roupa e calçados, que foram destinados para o Fundo Social de Solidariedade

O curso de Medicina da Unifev deu um novo significado aos trotes acadêmicos, com a realização do Trote Solidário. Ao invés do trote tradicional, os alunos mais uma vez optaram por um gesto de solidariedade, entregando 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis à Santa Casa de Votuporanga, no dia 11 de setembro.

Na ocasião, também foram destinadas1312 peças de roupa e calçados ao Fundo Social de Solidariedade (FSS) do município. Além disso, os estudantes realizaram 68 doações de sangue e arrecadaram 48 garrafas PET com lacres que serão destinadas ao Hospital do Amor de Barretos.

Durante todo o mês de agosto, os calouros do curso de Medicina, sob a coordenação do Centro Acadêmico (Camev) e da Associação Atlética Acadêmica Medicina Votuporanga (AAAMV), realizaram o Trote Solidário. A entrega ocorreu em solenidade no Memorial Unifev, situado no Câmpus Centro.

Estiveram presentes o Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, reitor da Unifev; Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social; Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, coordenador do curso de Medicina; Rose Seba, primeira-dama do município e presidente do Fundo Social de Solidariedade; Adauto Mariola, diretor da Santa Casa de Votuporanga; Amanda Prete Barros, presidente do Camev; e José Ricardo Monteiro, presidente da Atlética.

Na oportunidade, Mariola agradeceu a mais uma iniciativa da Unifev em prol do hospital. “Temos um gasto com alimentos muito grande e essa arrecadação é importante para nós. Gostaria de agradecer o Camev, a Unifev, a Atlética e todos os alunos que contribuíram com esse gesto. A Santa Casa distribui 1.700 refeições todos os dias, entre café da manhã, almoço, lanches e ceia, e doações como essa fazem a diferença”, disse.

Ao comentar sobre a campanha, que envolveu 62 calouros, o coordenador do curso de Medicina enfatizou a importância de transformar o trote tradicional em um momento de integração e solidariedade. “O trote continua sendo um ritual de passagem, recebendo os calouros que ingressaram no meio do ano, mas vinculado a uma ação solidária, fortalecendo o sentimento de união entre ingressantes e veteranos. Essa iniciativa demonstra a vocação social dos nossos alunos e reforça o compromisso com o cuidado integral do ser humano, que é o propósito central do curso que estão fazendo”, afirmou Telini.

Rose Seba, representando o FSS, recebeu as roupas e calçados e informou como será a destinação. “O Fundo Social realiza um bazar permanente de roupas, destinado a quem mais precisa. Além disso, distribuímos as doações para entidades assistenciais que nos procuram. Este é o quarto ano que recebemos o repasse do Trote Solidário de Medicina, uma iniciativa que nos permite ajudar ainda mais pessoas”, ressaltou.

A presidente do Camev detalhou o funcionamento da ação solidária. “Para participar do Trote Solidário, cada calouro foi convidado a arrecadar 20kg de alimentos. Com a participação da Atlética, a arrecadação superou as expectativas. Os alimentos foram destinados à Santa Casa, em agradecimento pelo acolhimento durante a formação. As roupas foram destinadas ao Fundo Social, que realiza um ótimo trabalho na destinação desses recursos. Os lacres foram entregues também para o FSS, que os encaminhará ao Hospital do Amor em Barretos. Essa ação marca o início da jornada dos futuros médicos, promovendo o amor ao próximo e a solidariedade”, destacou Amanda.

Ao encerrar, o reitor parabenizou a todos os envolvidos pelo sucesso da iniciativa. “O Trote Solidário é um reflexo do compromisso da Instituição com a formação de médicos humanizados e engajados com as questões sociais. Parabenizo especialmente o Camev e a Atlética pelo resultado maravilhoso, com números superlativos, demonstrando o forte senso de responsabilidade social dos alunos”, finalizou.