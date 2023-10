Estudantes da escola Juraci conhecem na prática o que são direitos humanos

Alunos receberam a vista do secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, e também da primeira-dama Rose Seba; quiz fechou com chave de ouro a palestra

Os alunos do Ensino Médio da Escola Estadual “Prof.ª Juraci Lima Lupo” tiveram a oportunidade de conhecer na prática o que são direitos humanos. Isto porque eles receberam recentemente o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, para falar sobre todo trabalho desenvolvido pela pasta.

Emerson explicou aos estudantes todo trabalho em rede que a pasta articula com os demais órgãos. Também falou dos atendimentos diários, relatando os serviços ofertados e as políticas públicas realizadas durante todo ano.

Na ocasião, destacou o direcionamento às pessoas em situação de rua, a elaboração de currículos e o programa Votuporanga em Ação, entre outras demandas. “Os direitos humanos existem para serem garantidos os direitos dos que estão em vulnerabilidade social e que precisam de amparo”, frisou.

Os jovens participaram ainda de um quiz sobre o que são direitos humanos, comandado pelo secretário. Perguntas envolvendo a respectiva temática com as opções falso ou verdadeiro despertaram nos jovens o interesse pela cidadania.

Também presente na palestra, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, aproveitou para levar os serviços ofertados por sua pasta. O chefe do Setor da Pessoa com Deficiência e atual presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Eloi Novaes Marques, também falou sobre todo trabalho desenvolvido na Secretaria de Direitos Humanos.

O professor Bruno Miguel, que foi o responsável pela atividade, explicou que os alunos puderam entender na prática tudo que é relacionado a direitos humanos. “Trabalhamos artigos e leituras, mas nada se compara com a explicação de um secretário que soube trazer para estes jovens tudo que é feito em nossa cidade. Com certeza foi uma proximidade muito importante e nossos alunos agora serão agentes de informação para suas famílias e comunidade em geral”, disse.

A diretora da escola Juraci, Elizete Comar, elogiou o trabalho da Secretaria de Direitos Humanos por promover a cultura de paz e fortalecer vínculos com a comunidade por meio de palestras e rodas de conversa. Aproveitou também a oportunidade para parabenizar os trabalhos do Fundo Social de Solidariedade.