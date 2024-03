Três são presos com meio quilo de cocaína na Rodovia de Paranapuã

A Polícia Civil, por meio da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) realizou uma operação na rodovia que passa por Paranapuã, resultando na prisão de três pessoas por tráfico de drogas.

Os suspeitos, um homem de 35 anos, outro de 28 anos e um terceiro de 47 anos, foram detidos em flagrante após serem surpreendidos com meio quilo de cocaína dentro do veículo em que estavam. O fato aconteceu nesta sexta-feira, dia 29.

De acordo com informações fornecidas pelas autoridades, a operação foi realizada de forma estratégica e resultou na captura dos envolvidos. Um dos indivíduos é morador de Paranapuã, enquanto os outros dois residem em Fernandópolis, sendo um do bairro Uirapuru e o outro do Morada do Sol.

Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Fernandópolis e estão à disposição da justiça para responderem pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar possíveis conexões.