Trator tomba e mata trabalhador rural em propriedade próximo de Valentim Gentil

Um trabalhador rural de 67 anos morreu nesta quarta-feira, (3) vítima de acidente pessoal na propriedade rural em que trabalhava, entre Votuporanga e Valentim Gentil. O senhor operava um trator, na montagem de um silo, quando a máquina teria tombado sobre ele.

A vítima foi encontrada por vizinhos. Equipes do SAMU e Bombeiros de Votuporanga foram até o local, mas o trabalhador já estava sem vida. A propriedade fica a cerca de 4 quilômetros da rodovia Euclides da Cunha e as causas oficiais do acidente são investigadas.