Stalking: mulher é presa após perseguir médico por 5 anos

Uma mulher foi presa na última quarta-feira (8) pelo crime de stalking contra um médico na cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. A suspeita de 23 anos era considerada foragida desde março do ano passado.

A mulher foi detida pela Polícia Civil do estado em uma universidade de Uberlândia, onde está matriculada no curso de nutrição. Segundo as investigações, a suspeita era paciente do médico desde 2019 e, desde então, vinha perseguindo-o.

Por conta da perseguição, o profissional deixou de atendê-la. Entretanto, após interromper o vínculo com a suspeita, as perseguições e ameaças aumentaram, levando o médico e sua esposa a registrassem cerca de 30 boletins de ocorrência por ameaça, perturbação do sossego e trabalho, lesão corporal e extorsão.

Ainda segundo as investigações, a mulher enviava mensagens e fazia ligações constantes para o médico, além de perseguir a vítima e sua família. Apesar de todas as ocorrências registradas, a suspeita foi presa por roubo – ela roubou o celular da mulher do médico dentro da clínica dele.

A mulher fugiu após o episódio, mas continuou com as ameaças e ligações. Ela estava foragida desde então.