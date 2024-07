Homem é esfaqueado pela esposa durante briga em Uchoa

Um homem de 39 anos foi esfaqueado pela esposa durante uma discussão em casa, na noite deste domingo (30), no bairro São Miguel, em Uchoa (SP). A vítima foi socorrida e está internada no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, o casal estava bebendo em casa durante a tarde quando iniciou uma discussão a respeito de um novo projeto de trabalho da esposa. No calor da briga, a mulher pegou uma faca e o esfaqueou no braço e no peito.

Ao perceber que o marido estava ferido, a mulher mesma acionou a ambulância. O homem foi socorrido para o Hospital da cidade, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.

Em depoimento à polícia, a mulher, também com 39 anos, disse que não tinha a intenção de machucar o marido e que tudo aconteceu em um momento de “loucura”. Ela também afirmou que estava sob efeito de álcool.

O caso foi registrado como lesão corporal na Polícia Civil, que vai investigar as circunstâncias da briga e determinar se a mulher será indiciada por tentativa de homicídio.