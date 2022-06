Rottweiler salta de carro em movimento e ataca mãe e filho

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma mulher ficou ferida depois de ser atacada por um cachorro da raça rottweiler neste domingo (5), por volta das 20h, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto (SP).

O caso aconteceu no cruzamento das ruas Franco da Rocha e Barão de Mauá e foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível notar quando a mulher, o marido, o filho de 3 anos do casal e o cachorro de estimação da família caminham pela calçada na Rua Barão de Mauá e o carro onde estava o rottweiler se aproxima da faixa de pedestres.

O cachorro, então, pula a janela do veículo em movimento e corre em direção à família. O homem pega a criança no colo, a mulher pega o animal de estimação, um cão de porte pequeno, e todos correm em direção a uma praça na Rua Franco da Rocha na tentativa de escapar do ataque.

Mesmo assim, é possível ver que o rottweiler consegue atacar a mulher, enquanto ela protege o cão dela, no colo. O dono do animal desce do carro para conter o ataque. A mulher teve arranhões nos braços e nas costas, mas passa bem.

G1