Transporte gratuito será oferecido aos moradores de Votuporanga neste domingo

Neste domingo, os moradores da cidade e da zona rural de Votuporanga terão acesso ao transporte público gratuito. Na zona rural, três ônibus da Secretaria da Educação da Prefeitura irão operar em cinco linhas diferentes. Já na área urbana, nove linhas estarão em circulação, com ônibus passando a cada uma hora e meia.

As linhas urbanas, com seus horários de início, são: Linha 1 – Jardim Belo Horizonte (5h30), Linha 2 – Eldorado (6h15), Linha 3 – Colinas (6h15), Linha 4 – Noroeste/Paineiras (5h40), Linha 5 – Assary (6h20), Linha 6 – Pozzobon (5h40), Linha 7 – Parque Santa Amélia (5h40), Linha 8 – Estação (6h15), e Linha 9 – Simonsen, com saídas às 6h30, 14h e 17h.

Na zona rural, os três ônibus farão o transporte seguindo o seguinte itinerário, com partidas da Praça da Matriz às 8h, 10h, 13h e 15h: Linha 1 – Matriz, Aeroporto, Comunidade Nova Vida, Vila Carvalho, Fazenda Abê e Ponte do Rio São José; Linha 2 – Matriz, Cruzeiro e Ponte do Rio São José; Linha 3 – Matriz, Fazenda Mastrocola e Fazenda Gavioli; Linha 4 – Matriz até Simonsen pela Estrada Municipal; Linha 5 – Matriz, Vila Carvalho, Bairro Cerâmica até a Ponte do Rio São José.

O transporte gratuito para eleitores da zona rural em dias de eleição está previsto na lei nº 6.091/74, sendo uma responsabilidade compartilhada entre a Justiça Eleitoral e a Administração Pública. Essa iniciativa visa garantir que eleitores que residem em áreas distantes ou sem acesso a transporte possam exercer o direito ao voto. O voto é obrigatório para brasileiros de 18 a 70 anos, sendo opcional para jovens entre 16 e 18 anos e para analfabetos.

A partir das 7h, algumas ruas ao redor do Cartório Eleitoral serão interditadas para facilitar o transporte e a distribuição das urnas eletrônicas. A Rua São Paulo, entre as ruas Alagoas e Mato Grosso, terá ambos os sentidos bloqueados, assim como a Rua Piauí até a Rua Bahia. Essas vias só serão liberadas após a conclusão do transporte das urnas. Mais de 20 veículos da Prefeitura serão utilizados para apoiar o trabalho da Justiça Eleitoral, contando também com a escolta da Polícia Militar. Essas medidas fazem parte de um esquema que já vem sendo executado desde agosto, em conjunto com a Administração municipal.