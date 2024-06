Horários de velório e sepultamento da vítima do trágico acidente na Rodovia Péricles Bellini são divulgados

O triste acidente ocorrido nesta manhã na rodovia Péricles Bellini ceifou a vida de Geovana Alves Pereira, de 36 anos. O velório da jovem será realizado hoje, dia 03, às 22h, no Velório Municipal de Votuporanga. Já o sepultamento está marcado para amanhã, terça-feira, dia 4, às 10h da manhã, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

O acidente, que envolveu uma motocicleta e um micro-ônibus da Prefeitura de Magda, ocorreu próximo ao trevo da Euclides da Cunha. Geovana pilotava sua motocicleta no sentido Votuporanga/Cardoso quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo, colidindo frontalmente com o micro-ônibus.

A tragédia deixou a família e amigos de Geovana em choque. Ela deixa uma filha, Rafaela, e é lembrada com carinho por seus pais e três irmãs. Enquanto aguardam a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML), a família prepara-se para prestar suas últimas homenagens à jovem.