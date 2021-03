O Disque Aglomeração recebeu 18 denúncias, todas foram averiguadas. Cerca de 60 abordagens foram realizadas, no entanto, poucos estabelecimentos foram encontrados abertos após o horário permitido. As equipes realizaram orientações com a finalidade de conscientização para atendimento das medidas que têm como finalidade principal a preservação de vidas. “A intenção não é multar, é poupar vidas que podem ser perdidas com a grande circulação do vírus. Precisamos frear essa disseminação para proteção da saúde e da vida dos nossos familiares”, disse o Secretário de Trânsito, Sargento Moreno.