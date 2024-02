Tragédia em Santa Albertina: motorista perde controle e morre em acidente na rodovia

Na noite de terça-feira, dia 27, uma tragédia abalou a comunidade de Santa Albertina. Ailton Gama, um homem de 50 anos e motorista de uma empresa de cana local, perdeu o controle de seu veículo enquanto trafegava na rodovia Armindo Pilhalarmi que liga Santa Albertina ao balneário municipal.

O trágico incidente ocorreu quando o veículo capotou e colidiu entre duas árvores, causando a morte imediata de Ailton Gama. Residente de Santa Albertina, ele deixa consternados familiares, amigos e colegas de trabalho.

Ailton Gama era uma figura conhecida na cidade, desempenhando suas funções como motorista na empresa de cana com dedicação. Sua partida deixa um vazio na comunidade, que agora lamenta a perda de um membro querido.

As autoridades competentes periciaram o local do acidente para determinar as circunstâncias exatas que levaram ao trágico evento. Iago Sincero/Votunews