IDOSO MORRE EM GRAVE ACIDENTE NA Rodovia Washington Luís em ARARAQUARA

Um idoso de 65 anos morreu na manhã desta segunda-feira (6), após um grave acidente no km 272 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara. Três veículos se envolveram na colisão.

Informações preliminares dão conta que no trecho em questão da rodovia ocorrem obras e o motorista de uma Pulse diminuiu a velocidade e foi atingindo na traseira por uma Land Rover. Já o motorista da Zafira, conduzia pelo idoso que morreu no local do acidente, não conseguiu frear e atingiu em cheio a traseira da Land Rover. Uma pessoas ficou ferida e foi socorrida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa de Araraquara.

Os três veículos tiveram danos de grande monta e ficaram imobilizados no canteiro central. O acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária.