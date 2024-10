HOMEM É PRESO EM PEREIRA BARRETO/

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na madrugada de 09 de outubro de 2024, durante patrulhamento de rotina no bairro Vila Nova, uma equipe da Polícia Militar, abordou um indivíduo do sexo masculino, de 38 anos, gesseiro, no interior de um estabelecimento comercial local.

Já era de conhecimento dos policiais que o individuo possuía em seu desfavor um mandado de prisão referente à revogação de benefício para o regime aberto. Após a confirmação da ordem judicial, a equipe procedeu à revista pessoal, comunicando o homem sobre o mandado e dando-lhe voz de prisão.

O indivíduo foi apresentado à Polícia Judiciária, o gesseiro foi posteriormente recolhido à cadeia pública, permanecendo à disposição da Justiça.