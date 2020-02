Polícia Rodoviária recupera veículo furtado e prende ladrões em Nhandeara

Indivíduos contaram aos policiais que levariam o veículo para Panorama/SP, onde trocariam o carro por drogas.

Na tarde desta terça-feira (11), policiais rodoviários foram informados de que um veículo Fiat/Uno, com placas de São José do Rio Preto/SP, havia sido furtado naquele município; contudo, durante patrulhamento pela Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), quando no km 506, se depararam com o referido veículo e imediatamente optaram pela abordagem.

De acordo com informações, após breve acompanhamento o carro foi abordado e os dois ocupantes detidos. Questionados, eles teriam confessado o crime e que levariam o automóvel para Panorama/SP, onde trocariam o veículo por entorpecentes.

Ainda segundo informações, os ladrões conseguiram ligar o motor por meio de uma “chave” micha, feita com uma tesoura. A ocorrência foi encaminhada para à Delegacia de Polícia de Nhandeara/SP.