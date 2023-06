Após ‘saidinha’, 61 presos não voltam ao CPP de Rio Preto

Os 1.395 presos do CPP de Rio Preto foram liberados para saída temporária no último dia 13 e deveriam retornar na última segunda-feira, 19

Dos 1.395 detentos liberados do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Rio Preto, para saída temporária, 61 não retornaram. O levantamento foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 23, pela Justiça.

No dia 13 de junho, a Justiça liberou 1.395 presos para ficarem em liberdade provisória até segunda-feira, 19, durante o processo de reintegração social.

Ao receber o direito à saída temporária, o preso deve fornecer um endereço da casa do familiar onde irá ficar nos dias de liberdade e não pode sair de lá no período noturno e nem frequentar locais com venda de bebidas alcoólicas.

A região de Rio Preto é a segunda em todo estado de São Paulo em número de detenção de beneficiados pela “saidinha temporária”. Por meio do Projeto Vida (Vigilância, Inteligência, Defesa e Ação), a Polícia Militar devolveu para as celas 39 detentos que descumpriram as regras do benefício na última saída temporária.

