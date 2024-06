Um casal de 19 anos foi preso em flagrante ontem (18) por tráfico de drogas ‘gourmet’, em Fernandópolis.Segundo a Polícia Civil, a ação aconteceu através de policiais civis do SIG 1.2.5 DPs de São José do Rio Preto (SP) com apoio de policiais da DISE de Fernandópolis.

As equipes receberam informações de que o casal receberia um entorpecente via Correios, no bairro Jardim Independente. Ao chegarem no local, os policiais flagraram a mulher recebendo a encomenda, camuflada em uma embalagem de piscina infantil. Questionada sobre o conteúdo, ela abriu o pacote espontaneamente e revelou que se tratava de haxixe.

Na sequência, o namorado da jovem, que também estava presente, assumiu a propriedade da droga e disse que a mandou entregar na casa da namorada. Com a autorização do casal, os policiais revistaram a residência da mulher e encontraram no quarto dela um pote de vidro contendo mais haxixe e uma balança de precisão. Na casa do rapaz, nada de ilícito foi encontrado.

O casal foi preso em flagrante e levado à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça. O haxixe, a balança de precisão e a embalagem da piscina infantil também foram apreendidos.