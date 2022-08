Operação da Vara da Infância apreende 17 adolescentes em Rio Preto

Ação teve o apoio da GCM; adolescentes foram flagrados com bebidas alcoólicas, narguiles e documentos falsos

Uma operação da Vara da Infância e Juventude, realizada com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), apreendeu 17 adolescentes no último fim de semana, em São José do Rio Preto (SP). As ações foram realizadas em uma tabacaria no bairro Eldorado, na região norte da cidade, e também em uma festa, no bairro Comendador Mançor Daud.

Segundo o chefe dos agentes de proteção da Vara da Infância, Fábio Acayaba, o primeiro flagrante foi feito no sábado (30), na tabacaria. “Nós recebemos diversas denúncias de moradores daquela região que informaram que muitos menores de idade frequentavam o local e consumiam bebidas alcoólicas, além de fumar narguile. Lá, encontramos 12 adolescentes escondidos em uma sala. Eles realmente estavam consumindo os produtos, conforme as denúncias”, contou Acayaba.

Os menores foram recolhidos e devolvidos aos pais. O responsável pela tabacaria foi autuado por permitir a entrada de adolescentes e o consumo de bebidas alcoólicas e narguile, o que é proibido. A autuação será encaminhada para o Ministério Público e deverá ser analisada pelo promotor da Vara da Infância e Juventude André Luís de Souza. Se condenado, o responsável deverá pagar multa no valor de R$ 10 mil por cada adolescente apreendido na casa.

“Ao serem devolvidos aos pais, muitos deles se surpreendem. Alguns não sabiam onde os filhos estavam, outros já não sabem mais o que fazer com o adolescente. Não tem um perfil de classe social, o comportamento acontece em todos os grupos e níveis sociais”, explica Acayaba.

O segundo flagrante foi na madrugada do domingo (31), em uma festa, no bairro Mançor Daud. Ainda de acordo com a Vara da Infância, cerca de 250 pessoas frequentavam o local. Destas, em torno de 40 eram adolescentes.

“Muitos saíram correndo e fugiram quando as viaturas chegaram. Conseguimos apreender 5 adolescentes, dois deles estavam com RGs falsificados. Os menores foram devolvidos aos pais e o mesmo procedimento foi aplicado para o responsável pela festa”, afirmou.

Documentos falsos

Ao sbtinterior.com, o chefe dos agentes da Vara da Infância afirmou que cresceu o número de adolescentes com documentos falsos em casas noturnas, festas e estabelecimentos em Rio Preto. “Quando o adolescente é apreendido com documentos falsos, ele se torna um menor infrator. É registrado um boletim de ocorrência e esse menor é processado por falsificação de documento público. O caso é investigado e ele deverá ser punido. Os pais podem pagar multa no valor de até R$ 6 mil”, disse. Segundo a Vara, o valor pago pela emissão de RG falso em Rio Preto é de R$ 50 a R$ 100.

“Alguns documentos são tão perfeitos que tem até a marca da Casa da Moeda, mas temos recursos para identificar as falsificações e estamos trabalhando e intensificando essas apreensões”.

As operações devem continuar nos próximos finais de semana.