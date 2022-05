MAIS UMA VEZ: “criança” de 12 anos é detida com mais uma motocicleta furtada em Votuporanga

Policiais militares de Votuporanga conseguiram recuperar mais uma motocicleta furtada por uma “criança” de 12 anos de idade.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, após tomar ciência do furto de uma motocicleta – placa BJY-8067 registrado nesta quarta-feira, as equipes policiais iniciaram

patrulhamento com vistas, sendo abordado o menor A. (12 anos) na rua Augusto Sasso saindo de uma residência abandonada com um capacete nas mãos.

Sendo esse menor autor de vários furtos de motocicletas na cidade, os policiais detiveram a “criança” e o mesmo confessou que a motocicleta estaria nessa casa abandonada, sendo localizada no quintal.

O menor – que já foi autuado diversas vezes pela prática de furto, informou ainda que teria realizado o furto junto com outro menor B. (14 anos).

As equipes deslocaram até a resistência de B. onde foi localizado e também confessou a participação no crime.

Diante dos fatos, os policiais conduziram os menores até a Central de Flagrantes da Polícia Civil, acompanhados de seus responsáveis e a motocicletas apresentadas na CPJ onde a autoridade policiu ouviu as partes e liberou ambos aos responsáveis ao final da ocorrência.

Votunews: