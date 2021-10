Casal é vítima de golpe ao tentar alugar casa

Um casal teve um prejuízo de quase R$ 400,00 ao tentar negociar a locação de uma casa no bairro Ana Luiza, em Fernandópolis.

Em contato com a suposta dona do imóvel, via Facebook, as vítimas acertaram com ela o pagamento de R$ 390, e posteriormente, teriam de pagar mais R$ 60,00 para garantirem a locação.

Com o depósito bancário efetuado na conta da golpista, o casal recebeu a promessa de que poderiam se mudar no mesmo dia para a residência, e com isso combinaram de se encontrarem com a suposta proprietária em frente ao imóvel.

As vítimas foram até o local, mas ninguém apareceu com as chaves da casa, constatando assim, terem sido vítimas de um golpe.

O casal registrou boletim de ocorrência na Delegacia Seccional de Fernandópolis.