Terça-feira, 17 de setembro, Dia Mundial da Segurança do Paciente

Austa Hospital e IMC criam jogos e presenteiam pacientes e acompanhantes para se divertirem enquanto se conscientizam sobre as metas de segurança do paciente.

O país comemora, nesta terça-feira (17 de setembro) uma das datas mais importantes para a saúde da população, o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Para marcar esta importante data, o Austa Hospital e o IMC – Instituto de Moléstias Cardiovasculares, instituições referências para a região, realizaram durante toda a manhã uma ação supercriativa e lúdica para envolver os pacientes e conscientizá-los sobre as ações que adotadas pelos profissionais de saúde visando o cuidado e a segurança dos pacientes e deles mesmos.

O Austa Hospital e o IMC criaram jogos de palavra cruzada e caça palavras com informações sobre as “6 Metas Internacionais de Segurança do Paciente”, entregues aos pacientes para se divertirem, ao mesmo que se informaram sobre as ações adotadas pelos profissionais de saúde visando o bem-estar de cada pessoa durante a internação.

“Decidimos promover esta ação para engajar todos, não só nós, profissionais de saúde, mas também nossos pacientes e todos que estão nossas instituições para mostrar-lhes a necessidade do engajamento de todos para que garantir a segurança dos pacientes”, afirmou o Dr. Ronaldo Gonçalves da Silva, diretor técnico do Austa Hospital.

Faz parte da cultura organizacional das instituições o foco constante no cuidado e bem-estar do paciente, seus acompanhantes e todos que são atendidos diariamente. Reflexo desta cultura é que o Austa Hospital possui a Acreditação ONA nível 3 com Excelência, a mais alta certificação de qualidade hospitalar conferida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Sob a coordenação da enfermeira Patrícia Fátima Levandovski, coordenadora da Qualidade do Austa Hospital e IMC, profissionais da área interagiram e entregaram os jogos aos pacientes internados e aos que estavam exames, serviço de emergência e Centro Oncológico. “Acreditamos que os jogos são uma forma lúdica e, portanto, bem eficaz para fazermos com que os pacientes e todos que estão em nossas instituições conhecerem as seis metas internacionais de segurança do paciente e sobre sua aplicação”, declarou Patrícia.

As 6 Metas Internacionais de Segurança do Paciente são:

META 1 – IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES NO HOSPITAL

Pacientes são identificados com pulseira branca com o nome completo e data de nascimento. Antes de encaminhar o paciente para exame ou procedimento, aplicar algum medicamento ou realizar qualquer cuidado, os profissionais conferem os dois dados de identificação na pulseira (nome completo e data de nascimento).

META 2 – PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO EFETIVA

Para maior segurança na comunicação entre os profissionais de saúde, a instituição utiliza várias ferramentas que padronizam a comunicação sobre plano terapêutico, passagem de plantão, visita multidisciplinar, entre outros.

META 3 – MEDICAMENTOS

Para evitar erros na prescrição, dispensação e administração de medicamentos, diversas barreiras são colocadas, trazendo mais segurança aos profissionais e para o paciente.

META 4 – PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA

Para esclarecimento de todos os riscos antes da cirurgia, anestesista e cirurgião aplicam termos de consentimento, orientando o paciente sobre cada etapa e possíveis riscos. Também é realizada consulta pré anestésica identificando alergias, via aérea difícil, necessidade de reserva de hemocomponente ou leito de terapia intensiva, entre outros.

META 5 – PROGRAMA HIGIENE DE MÃOS

Toda a equipe multidisciplinar higieniza as mãos com água e sabão ou solução alcoólica antes de tocar no paciente, antes de realizar procedimentos.

META 6 – PREVENÇÃO DE QUEDAS DE PACIENTES

No momento da internação, pacientes com risco de queda são identificados com pulseira laranja e terão maior vigilância pelos profissionais.