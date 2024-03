Tentativas frustradas de entrada com drogas em penitenciárias paulistas marcaram o fim de semana

Ao passar pelo procedimento de revista no escâner corporal, Policiais Penais observaram imagem irregular junto à visitante

Visitante tenta entrar com porção de maconha na Penitenciária de Junqueirópolis

A esposa de um detento alojado na Penitenciária de Junqueirópolis foi impedida de entrar na unidade em dia de visita no último sábado (16), após ter sido flagrada com uma porção de material assemelhado à maconha.

Ao passar pelo procedimento de revista no escâner corporal, Policiais Penais observaram imagem irregular junto à visitante. De forma espontânea, ela entregou um invólucro contendo substância esverdeada, com características de ser maconha.

A visitante foi encaminhada por Policiais Militares e funcionários até a central de flagrantes em Dracena, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência. A unidade instaurou procedimento interno para apuração dos fatos.

Na Penitenciária de Flórida Paulista, duas visitantes são flagradas com drogas

Policiais Penais impediram a entrada de duas mulheres que portavam entorpecentes, em dia de visita no último sábado (16), na Penitenciária de Flórida Paulista.

Na primeira apreensão, a visitante apresentou imagem suspeita ao passar pelo escâner corporal. Ao ser indagada ela confirmou que levava uma porção de maconha. De forma espontânea, ela entregou um invólucro contendo a substância, que pesou 98 gramas.

No mesmo dia, outra visitante, irmã de um detento, foi surpreendida portando substância ilícita quando foi submetida ao procedimento de revista pelo escâner corporal. De forma voluntária, ela entregou um invólucro que estava escondido em seu corpo, e que continha em seu interior duas folhas aparentando ser droga sintética.

As visitantes, juntamente com as substâncias apreendidas, foram encaminhadas ao plantão da Polícia Civil de Adamantina para as providências de praxe. A unidade instaurou procedimento interno para apuração dos fatos.

Duas mulheres tentam entrar no CDP de São José do Rio Preto com porção de droga

Duas mulheres, esposas de detentos alojados no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto, foram flagradas tentando entrar na unidade com entorpecentes no último domingo (17).

Na primeira apreensão, a visitante foi submetida à revista no escâner corporal quando Policiais Penais constataram imagem suspeita. De forma espontânea ela afirmou que a droga estava escondida no top que vestia e retirou dezenove porções que continham substância semelhante à maconha.

No mesmo dia, outra visitante apresentou imagem irregular quando passou pelo escâner corporal. Ela acabou confirmando que levava escondido na barra de sua camiseta um cigarro de maconha.

Diante dos dois casos, a Polícia Militar foi acionada e elas foram conduzidas ao Plantão Policial para registro de Boletim de Ocorrência e demais providências. A unidade instaurou procedimento interno para apurar os fatos.

Visitante é flagrada com porções de cocaína na Penitenciária II de Lavínia

No domingo (17), Policiais Penais flagraram uma visitante de detento, alojado na Penitenciária II de Lavínia, em posse de entorpecentes. Ela escondia a droga no top e na calça que vestia.

A mulher, ao passar pelo escâner corporal apresentou imagem irregular na altura do tórax e cintura e, ao ser questionada, confirmou que estava levando cocaína.

De forma espontânea, ela entregou seis invólucros que continha substância semelhante à droga.

Autoridades policiais foram acionadas para as demais providências. Foi instaurado procedimento interno na unidade para averiguar os fatos.

Mulher levava entorpecente escondido em chinelos na Penitenciária I de Mirandópolis

A mulher de um detento alojado na Penitenciária I de Mirandópolis foi surpreendida tentando entrar na unidade em dia de visita, no último domingo (17), com droga escondida no par de chinelos que estava usando.

Em revista mecânica no escâner corporal, Policiais Penais notaram objeto estranho no calçado. Ao ser questionada, ela confirmou que levava entorpecente. No par de chinelos foram encontradas 16 folhas semelhantes a entorpecente sintético.

A unidade instaurou procedimento de apuração interna para verificar a possibilidade de envolvimento do detento nos fatos. Foram acionadas autoridades policiais para as demais providências.

Mulher esconde drogas no corpo e tenta entrar na Penitenciária de Andradina

Policiais Penais impediram a entrada de uma mulher na Penitenciária de Andradina no último sábado (16), flagrada com entorpecente escondido no seu corpo quando no dia de visita ao esposo alojado na unidade, .

Ao ser submetida a revista pelo escâner corporal, foi observado na imagem gerada a presença de um material estranho em seu corpo. Após ser questionada, de forma espontânea, ela retirou de seu corpo um invólucro contendo substância esverdeada aparentando ser maconha.

A Polícia Militar foi acionada e a visitante conduzida à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. A unidade instaurou procedimento interno para apurar os fatos.

Visitante é flagrada com dinheiro no CR de Birigui

Um homem, visitante de um detento alojado no Centro de Ressocialização (CR) de Birigui, foi flagrado com R$ 10 em dinheiro que estavam no bolso de sua vestimenta.

No sábado (16), o indivíduo passou por revista através do escâner corporal e apresentou imagem irregular junto ao corpo. Ao ser questionado se havia algo nos bolsos de sua calça ele disse que portava uma cédula de R$ 10.