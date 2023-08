Polícia Militar captura procurado pela Justiça com auxílio da tecnologia em Cosmorama

O Sistema Detecta, que combina imagens de monitoramento e bancos de dados das polícias, emitiu o alerta que resultou na prisão.

A tecnologia facilita a organização da vida em sociedade já faz algum tempo e com isso, as policiais também ganharam um reforço prático, o Sistema Detecta que combina imagens de monitoramento e bancos de dados das polícias Militar e Civil, culminando na captura de um procurado pela Justiça, em Cosmorama/SP, nesta quinta-feira (3.ago).

De acordo com o apurado, na última segunda-feira (31) o radar do Detecta acusou um veículo Fiat/Uno, cujo proprietário é pessoa com mandado de prisão em aberto; sendo iniciado patrulhamento e diligências, porém o indivíduo não foi localizado.

Nesta quinta-feira, os PMs realizavam patrulhamento, quando avistaram o carro em uma oficina mecânica e o suspeito como passageiro em outro veículo; ele foi abordado, identificado e preso.

Indivíduo foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde foi colocado à disposição da Justiça para cumprimento de uma pena de pouco mais de 11 anos em regime fechado.