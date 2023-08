Aniversário de Votuporanga: com apoio de Carlão Pignatari, cidade recebe R$ 135 milhões em investimentos

Valor é resultado dos últimos quatro anos; município completa 86 anos na terça-feira, dia 8.

Recursos e investimentos na saúde, construção de clínica veterinária pública, verba para asfalto e infraestrutura e asfalto, construção de moradias, máquinas e veículos para a frota municipal, ampliação e construção de escolas, recursos para instituições sociais.

Essas são algumas das conquistas do deputado Carlão Pignatari para Votuporanga, que completa 86 anos na próxima terça-feira, dia 8 de agosto. Nos últimos quatro anos, os investimentos intermediados pelo parlamentar para a cidade somaram R$ 135 milhões.

“Votuporanga vive seu melhor momento graças ao trabalho realizado há duas décadas. Quando fui prefeito, foquei no desenvolvimento econômico e social. Agora, como deputado, busco contribuir na saúde, infraestrutura, social, educação, segurança, entre outros”, disse Carlão Pignatari.

“Quero parabenizar nossa querida cidade de Votuporanga pelos 86 anos de fundação e parabenizar, principalmente, os votuporanguenses, que com seu trabalho e união, fazem dessa cidade uma joia do interior paulista. Podem continuar contando com meu trabalho e esforço para fazer de Votuporanga uma das melhores cidades de São Paulo”, afirmou o parlamentar.

Conquistas

Uma das conquistas mais importantes para Votuporanga na atualidade é o desfavelamento das regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. As famílias terão 185 moradias construídas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). Também já foi anunciada a construção de 200 casas no distrito de Simonsen.

Outra vitória é a maior obra de recapeamento da história da cidade. Até o próximo ano, serão recuperados o equivalente a mil quarteirões em ruas e avenidas. “Fico muito feliz e grato em conseguir os recursos para essa obra, que faz parte do maior programa de recapeamento da história de Votuporanga. Esperamos chegar a mil quarteirões até 2024”, disse Carlão.

Já no ano passado, o deputado participou da inauguração da primeira clínica veterinária do programa Meu Pet do Estado, destinada para consultas, tratamentos clínicos e cirurgias de animais de pequeno porte. Localizada na avenida Prefeito Mário Pozzobon, em frente à Arena Plínio Marin, conta com aparelho de raio-X e ultrassom veterinários, equipamentos de análise laboratorial, mobiliário hospitalar e administrativo, computadores e todos os outros equipamentos necessários para o funcionamento total da clínica.

Saúde

A saúde é uma das áreas com maior prioridade no mandato do deputado Carlão Pignatari. Nos últimos quatro anos, o parlamentar destinou mais de R$ 15 milhões para o setor, em Votuporanga. A Santa Casa foi a principal beneficiada, isso sem contar com recursos para zerar a fila de exames e os equipamentos, remédios, leitos de UTI e respiradores para atender as vítimas da Covid-19.

Para a área da educação, foram repassados recursos para ampliação de creches e construção de novas unidades escolares, além do programa de climatização escolar, que instalou ar-condicionado nas salas de aula. Votuporanga também ganhou cinco novas Areninhas – espaços multiuso para a prática de esportes, principalmente futebol.

Já neste ano, foram repassados quase R$ 1,5 milhão para 15 instituições assistenciais da cidade para a aquisição de veículos e equipamentos. Entre as entidades beneficiadas, estão a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), o Lar dos Velhinhos e o Lar São Vicente de Paulo.

Infraestrutura

Votuporanga e região também foram atendidas com o programa de recuperação de rodovias e estradas vicinais. Uma das principais ações foi o recapeamento da SP-461 (Rodovia Péricles Bellini), que liga a cidade a Nhandeara. Também foram conquistados recursos para o recape da vicinal Hebert Vinícius Méqui, até Álvares Florence; recape da vicinal Angelo Comar, que liga a Parisi; a recuperação da SP-479 (Rodovia Miguel Jabur Elias), que liga a cidade a Riolândia; entre outras.