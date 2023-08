Contagem regressiva para o sorteio do carro zero quilômetro da campanha “Ação Entre Amigos 2023”

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Sorteio será no dia 8 de agosto no Parque da Cultura; cupons podem ser adquiridos pelo valor de R$10.

Cinco dias! Esse é o prazo que separa você de concorrer ao carro zero quilômetro da campanha “Ação Entre Amigos 2023”, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade e que será sorteado na próxima terça-feira, 8 de agosto, no Parque da Cultura em celebração aos 86 anos de Votuporanga.

Os cupons da ação para concorrer ao automóvel, que foi doado pelo Ville Hotel Gramadão por meio dos empresários Valmir, Kátia e Silvia Dornelas, podem ser adquiridos pelo valor de R$10 até às 19h da data do sorteio, com representantes das entidades assistenciais parceiras do órgão municipal e a renda será 100% revertida em prol delas próprias.

Para mais informações, o telefone do Fundo Social de Solidariedade é o (17) 3405-9742, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.