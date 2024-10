Tentativa de furto ao CRAS Norte em Votuporanga termina com prisão de dois indivíduos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Durante patrulhamento de rotina, policiais militares ambientais foram acionados por populares que relataram uma ocorrência de furto no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Norte, localizado na Rua João Lopes Rodrigues. Ao chegarem ao local, os PMs ambientais constataram que o alarme estava ativado e realizou uma varredura no imóvel, surpreendendo um indivíduo, identificado como R., tentando fugir por uma janela.

O suspeito foi abordado com uma mochila contendo itens como rolos de papel higiênico, uma toalha, uma pistola de cola quente, bastões de cola e suportes universais. Em razão das circunstâncias, foi dada voz de prisão ao ladrão por tentativa de furto, e ele foi algemado para prevenir fuga.

Durante a inspeção na área próxima, a equipe identificou um segundo indivíduo, E., que tentou escapar, mas foi contido após um cerco policial. Durante a abordagem, o suspeito apresentou comportamento agressivo e ameaçou os policiais, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para garantir a segurança da equipe.

Em posse do indivíduo, foram encontrados uma bolsa com três pedras de substância aparentando ser crack, uma quantia em dinheiro e um celular que, após investigações, foi reconhecido como pertencente a uma moradora local, vítima de furto.

Ambos os indivíduos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Votuporanga. Durante o atendimento, a proprietária do celular confirmou que o aparelho lhe pertencia. Diante das evidências, foram formalizadas as acusações de tentativa de furto contra R. e furto consumado contra E. Ambos permanecem à disposição da Justiça.

A operação contou com o apoio das viaturas A-04221, sob o comando do 2º Sargento PM Laércio e do Cabo PM Randi, e CGP3 2º Sargento PM Pacheco, além dos Cabos PM Gustavo e Bispo, e Soldado PM Aranha.

Reportagem: Votunews