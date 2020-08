Mulher é presa com dois tijolos de cocaína no meio das pernas

Uma mulher foi presa pela Força Tática da Polícia Militar durante uma abordagem realizada próximo ao Terminal de Passageiros de Fernandópolis na noite deste sábado, dia 29. A droga estava escondida entre as pernas da mulher que veio de Paranaíba/MS.

Os policiais tiveram a informação que um veículo de cor vermelha e com placas do Mato Grosso do Sul estaria em Fernandópolis com uma mulher que entregaria droga próximo a Rodoviária.

O veiculo localizado e abordado e o motorista, que é taxista, disse que foi contratado apenas para trazer a mulher. Ela foi submetida à revista por uma policial feminina e entre as pernas, preso a uma cueca box, foram encontrados dois tijolos de cocaína pura. Após a droga ser batizada, renderiam cerca de três quilos, avaliados em R$ 25 mil reais.

Ela confessou que ganharia R$ 500 reais para entregar a droga em Fernandópolis, mas acabou gastando R$ 300 com a corrida do taxi. Ela já havia sido presa em Jatai/MS em 2009 pelo tráfico de entorpecente.

A mulher foi encaminhada ao Plantão Policial onde permaneceu presa. Já o taxista foi liberado.