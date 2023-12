Preso de ‘saidinha’ faz festa com amigos armados e volta para a cadeia

Uma ação do Batalhão de Ações Especiais (Baep) da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de quatro homens, durante uma festa em uma casa de lazer, na manhã desta sexta-feira (29), no bairro São Thomaz, na região norte de São José do Rio Preto, no interior de SP.

Segundo informações do tenente Dirceu Marques Fernandes Júnior ao sbtinterior.com, o imóvel foi alugado por um detento do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Icém, beneficiado pela “saidinha” de fim de ano.

“A equipe foi averiguar uma denúncia de festa com som e algazarra em uma casa. Na ocasião, o denunciante relatou que chegou a ouvir um disparo de arma de fogo vindo de dentro da casa. Quando chegamos no local, fizemos uma vistoria e encontramos duas armas”, afirmou o policial.

Ainda de acordo com o militar, foram apreendidas uma arma calibre 38 e uma pistola 380.

“Logo que encontramos o armamento, dois dos suspeitos já assumiram a propriedade. Um deles é irmão do detento de saidinha e o outro é dos amigos”, disse o tenente.

Os policiais apreenderam também, quatro aparelhos celulares (que pertencem a cada um dos suspeitos) e R$ 1,6 mil em dinheiro, que terão a origem averiguada pela Polícia Civil. Todo o material apreendido será periciado.

Dos ocupantes da casa, além do detento que estava beneficiado pela “saidinha”, havia outro homem que tinha saído da prisão há menos de um mês. Todos os quatro tem passagens criminais.

“Eles confessaram que o disparo foi feito na área do imóvel. O tiro foi para cima, pelo dono da pistola calibre 380”, contou o policial.

O preso contemplado pela saída temporária voltará para a cadeia e perderá o direito ao benefício. SBT Interior