Uma mulher grávida de nove meses, proveniente de Bauru (SP), faleceu em decorrência de um acidente na Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), entre Ibitinga (SP) e Borborema (SP), na manhã de segunda-feira, 25 de dezembro.

A vítima, acompanhada do marido e dois filhos, estava em um carro modelo Apollo que foi atingido na traseira por outro veículo no mesmo sentido. O impacto resultou no arremesso do veículo a um barranco, causando ferimentos graves à mulher, que não resistiu. O bebê também não sobreviveu, e ambas as vítimas foram levadas à UPA de Ibitinga, mas não resistiram.