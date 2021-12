Jovem morre em acidente em Santa Rita D’Oeste

Vítima de 26 anos estava em Blz em rodovia vicinal

Um jovem morreu após ser atingido por um veiculo que seguia na rodovia que liga Santa Albertina a Santa Rita D´Oeste, na região de Jales, na noite de ontem (25).

Yan Alves, 26 anos, que é morador de Santa Rita, estava em uma Honda/Biz e seguia pela vicinal vicinal Ítalo Biani em companhia outras pessoas em uma CG Titan 125 e, por motivos ainda a serem apurados, acabaram se envolvendo no acidente juntamente com um Fiat/Siena próximo a famosa curva do “S”.

O rapaz morreu no local e as vítimas do veículo foram atendidas por unidades de resgates e passam bem.

Outras duas pessoas que estavam em outra motocicleta, uma Honda CG 125 Titan que trafegava no mesmo sentido da Biz, também tombou sobre a pista e apresentaram escoriações e foram socorridos na Santa Casa de Santa Fé do Sul.