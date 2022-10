Influenciadoras gêmeas de 26 anos sofrem acidente e uma delas morre em Olímpia

A influenciadora digital e modelo Lara Cleaver Afonso, 26, morreu em um capotamento na madrugada de ontem, na Rodovia Armando Salles Oliveira, próximo a Guaraci (SP). A irmã gêmea dela, Dara Cleaver Afonso, e a prima Vitória Molina Leite da Silva, 25, tiveram ferimentos, foram socorridas e não correm risco de morte.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, Lara dirigia um Ford Ecosport, quando teria perdido o controle da direção em uma curva e o veículo capotou. No impacto, Lara teria sido jogada para fora do carro e teve diversas fraturas. Ela foi socorrida e encaminhada para o hospital HB Saúde, de Olímpia, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos.

Dara estava no banco do passageiro e também teve ferimentos. A jovem foi socorrida e levada para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dela é estável.

Já Vitória, que estava no banco traseiro, teve apenas escoriações. Ela passou por atendimento médico na Santa Casa de Olímpia e já teve alta.

Ainda segundo a ocorrência, as gêmeas e a prima voltavam de um rancho em Guaraci (SP) e seguiam para Olímpia (SP), onde moravam. As irmãs tinham um trabalho de fotos e vídeos em uma clínica de bronzeamento artificial no domingo (23).

O corpo de Lara foi enterrado na manhã de hoje no cemitério São José, em Olímpia.

Por:(UOL Notícias)