“Saúde que dá Prêmios da Santa Casa”: ganhadores são do Patrimônio Velho

Moradores da Rua Goiás receberam uma televisão e dois celulares

Em todos os cantos de Votuporanga, a população contribui com a Santa Casa, único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. Estabelecimentos comerciais, indústrias e residências fazem parte da campanha “Saúde que dá Prêmios”, com 100% da renda para a Instituição.

Por meio de doações mensais na conta de água, os moradores concorrem a uma televisão nova. Os vizinhos – que também ajudam o Hospital – ganham um celular cada. Nesta edição, o grande sortudo foi Sergio Sidiomar Garcia, com o endereço de sua loja AV Pesca localizada na Rua Goiás, no bairro Patrimônio Velho.

Sergio colabora com seu comércio há anos. “Alguém da Santa Casa ligou, pedindo a adesão e de momento aceitei. Continuo até hoje. Há muito tempo contribuo, mas sem interesse, sem pensar em ganhar. Deu certo”, disse.

Ele falou da sua alegria em ganhar a TV. “Eu realmente não esperava. É um ótimo presente e acho que muita gente devia colaborar com o Hospital. Os vizinhos estão muito contentes”, complementou.

A vizinha Maria Naliati ficou surpresa com o celular. “Ajudo tão pouco com a Instituição e ganhei presente. É muito importante colaborar. Eu não esperava o celular da Santa Casa, a gente aguarda de um parente, filho, vou ter que contribuir mais desse jeito”, brincou.

Alcides Bigai também ganhou um celular. “Há muito tempo auxilio a Instituição, nem pelo prêmio, mas porque ela merece. Já usei muito o Hospital, tenho convênio Iamspe e sempre fui bem atendido. Não tenho queixa nenhuma, só posso dizer que é uma casa santa”, falou.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, destacou a importância da campanha. “Agradeço a todos que colaboram com a nossa missão em salvar vidas e entendem o quanto é importante esse espírito solidário. Nossa luta para conseguir arrecadações em prol ao Hospital é incansável e o apoio da comunidade nos ajuda a manter nossos serviços. Parabéns aos ganhadores”, disse.

Ele convidou a todos a aderir a iniciativa. “Convido a população da cidade para contribuir, pois o valor é pequeno e fácil de ser doado, já que é debitado junto com a conta de água. Contamos com a participação dos nossos votuporanguenses. O recurso é destinado para a manutenção dos serviços do SUS”, concluiu.

Vamos ajudar?

Para colaborar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir, a partir de R$ 5. Mais informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139