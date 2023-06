Tecnologia 5G já está disponível em 25% da área de Rio Preto, confirma Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou que os usuários já podem conectar os celulares mais modernos na rede 5G em 25% da área de São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a operadora Vivo, o sinal de cobertura 5G já está disponível nos bairros Vila Angélica, Redentora, Nova Redentora, Jardim Nazareth e Chácara Municipal. No entanto, alguns usuários já conseguiram acessar o sinal da tecnologia de quinta geração perto de shoppings, em trechos das avenidas Nossa Senhora da Paz e Mirassolândia, além da região central e do Distrito Industrial.

A tecnologia 5G vai revolucionar o mercado de internet móvel no Brasil. O 5G possui internet de alta velocidade e conta com maior integração e imersão de diferentes serviços, melhorando a experiência do usuário na rede.

No Estado de São Paulo, quase 70 cidades já contam com a tecnologia 5G, o que representa 28% dos municípios brasileiros com a internet de alta velocidade. O número pode crescer ainda mais com a aprovação nos municípios paulistas de novas leis, adequadas à nova tecnologia de transmissão.

Apenas nos primeiros cinco meses de 2023, o número de municípios paulistas com leis atualizadas para receber a tecnologia 5G subiu 75%, saindo de 61 para 107 cidades com legislação adequada à nova tecnologia.

A autorização da Anatel e a atualização da legislação abre as portas para que as empresas possam instalar as antenas de transmissão. Até 2022, apenas três municípios paulistas estavam autorizados pela agência. Este ano, o número subiu para 267. Atualmente, o estado paulista já concentra a maior parte das antenas instaladas no território nacional (31%).

Diante da oportunidade, o Governo de São Paulo tem buscado gestores locais para conscientizar sobre as mudanças necessárias para a chegada da internet 5G, que oferece uma navegação até 100 vezes mais rápida. Para isso, o programa TecnoCidades, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) em parceria com a InvestSP, vem dando apoio a prefeituras e câmaras municipais na modernização da chamada “lei das antenas”, fundamental para que as cidades recebam a infraestrutura necessária.

O objetivo, além de garantir que o serviço chegue antes à população, é que São Paulo consiga atrair investimentos e novas empresas focadas em inovação e tecnologia, com geração de emprego, renda e melhora da qualidade de vida das pessoas e do serviço público.

“O 5G é essencial para o crescimento de todos os setores da economia. Acredito que podemos chegar a 270 municípios com a tecnologia até o final deste ano e esse é um passo importante para darmos início ao desenvolvimento estabelecido pelo governador Tarcísio de Freitas como um dos pilares desse governo”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima.

Municípios que precisarem de apoio podem procurar a SDE, por meio da InvestSP. Além do atendimento aos gestores locais, a Secretaria já realizou dois seminários, em São José do Rio Preto e Bauru, nos quais reuniu representantes de diversas cidades para debater o assunto, levar informações sobre o 5G e orientar sobre o processo de modernização das leis.

CIDADES INTELIGENTES

As ações para acelerar a chegada do 5G integram uma iniciativa ainda maior da SDE, o programa TecnoCidades, que visa promover a transformação dos municípios paulistas em “cidades inteligentes”.

Com o avanço do 5G, o programa, em um segundo momento, mapeará as principais demandas das cidades e buscará soluções inteligentes e inovadoras mais adequadas, como: uso de prontuários eletrônicos nas unidades de saúde, telemedicina, sistemas de vigilância interconectados para reforçar a segurança pública, soluções de controle do fluxo de pedestres e veículos, uso de plataformas digitais e recursos de realidade virtual nas escolas, ampliação da oferta de energia renovável e melhorias na própria gestão pública, com a integração de sistemas e um maior controle dos processos.

O TecnoCidades também acompanhará a implantação dessas soluções, com suporte técnico, e buscará estabelecer parcerias com entidades nacionais e internacionais, a fim de ampliar o programa e promover a cooperação e a troca de experiências entre os municípios.