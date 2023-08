Estudantes dos 8os mergulharam em uma metodologia ativa durante aula de Português e refletiram sobre suas ações dentro do mundo digital

Em uma aula diferente de Língua Portuguesa, os alunos dos 8os anos do Colégio Unifev se reuniram para uma jornada educacional estimulante e moderna. Usando a metodologia de aprendizagem por problemas, os alunos mergulharam de cabeça na tendência das metodologias ativas para conduzir uma atividade inovadora que explorou a essência da cidadania digital.

Sob a tutela do docente Prof. Me. José Francisco, a atividade pedagógica conduziu os estudantes no mundo da cidadania digital, incentivando-os a questionar, explorar e refletir sobre sua própria presença on-line e responsabilidades na era digital.

Segundo Francisco, a aprendizagem por problemas, que é uma das metodologias ativas em alta na educação atual, oferece aos alunos uma abordagem prática e imersiva para entender a cidadania digital. “Divididos em grupos, eles enfrentaram cenários do mundo real que abordavam questões como a disseminação de informações falsas, a privacidade on-line e o comportamento ético nas redes sociais”, disse.

“Esses desafios não apenas os mantiveram engajados, mas também os incentivaram a buscar soluções inovadoras e a desenvolver habilidades críticas para enfrentar os dilemas digitais do século 21. Eles não apenas aprenderam sobre os perigos da propagação de informações enganosas, mas também discutiram maneiras de enfrentar essa maré de desinformação com fontes confiáveis e discernimento crítico”, refletiu o docente.

Para a diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, esta experiência é um exemplo de como a educação moderna está abraçando métodos pedagógicos dinâmicos para capacitar os jovens de hoje. “Com a cidadania digital se tornando cada vez mais crucial em nossa sociedade conectada, o Colégio Unifev está liderando o caminho ao preparar seus alunos para serem líderes digitais responsáveis e conscientes”, finalizou.